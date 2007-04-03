Кучинелли написав:

Точный ответ не знает никто.Есть вероятности развития событий.Гораздо большая вероятность на текущий момент, что цена ещё вырастет.После коррекции, которая уже началась.Чем будет глубже коррекция, тем будет страшнее казаться, что поезд ушёл,нужно перебороть это чувство.Коррекция может дойти и до 18-19.В процентах для крипты это мелочи.Но более вероятно, что уже скоро будет очередной рывок к 25.Я конечно не могу гарантировать это событие, но вероятность его высока.А вот если такое случится, то тогда уже с 25 пойдём на 18-19.Там лучше продать, т к 30-40 сразу не будет.Итог - 67% что лучше подождать, 33% что лучше продать с малым убытком.Но опять же я если бы и продавал, то с целью откупить дешевле обратно.Окончательный итог - ждать.