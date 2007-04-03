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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:29
Кучинелли написав:vitaxa2006
Точный ответ не знает никто.Есть вероятности развития событий.Гораздо большая вероятность на текущий момент, что цена ещё вырастет.После коррекции, которая уже началась.Чем будет глубже коррекция, тем будет страшнее казаться, что поезд ушёл,нужно перебороть это чувство.Коррекция может дойти и до 18-19.В процентах для крипты это мелочи.Но более вероятно, что уже скоро будет очередной рывок к 25.Я конечно не могу гарантировать это событие, но вероятность его высока.А вот если такое случится, то тогда уже с 25 пойдём на 18-19.Там лучше продать, т к 30-40 сразу не будет.
Итог - 67% что лучше подождать, 33% что лучше продать с малым убытком.Но опять же я если бы и продавал, то с целью откупить дешевле обратно.
Окончательный итог - ждать.
дж уже такой же процент даёт за откат, умеют ребята в воздухе переобуваться. ильюха съехал на 24 с 30-40. ташника побрили на 23800, но продолжает искать шорт. кстати, из тех кого слушаю-читаю он единственный, кто чётко почти 2недели взад озвучил уровень 23100, как крайний и важный, а сча многие уже подхватили...
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чик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:06
чик написав:
из тех кого слушаю-читаю он единственный, кто чётко почти 2недели взад озвучил уровень 23100, как крайний и важный, а сча многие уже подхватили...
Значит не тех читаешь
...Уровень 23 все видели, т к 22700 прошлый локальный хай и при снятии шортистов за этим уровнем цена по инерции должна была дойти примерно до 23 - всё очень просто.а вот 25 под вопросом, т к 23 может уже быть законченная 5ти волновка, а может только 3я волна и далее ещё 5я до 25.Никто этого не знает. поэтому рынок и протормозил...до выяснения.
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Кучинелли
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:47
Кучинелли
да я и сам видел 23 на 3х месячном графике. имел ввиду, что ни дж ни илья неозвучивали его или пропустил
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чик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:21
Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.
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Vlad_SozInv
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Додано: Нед 29 січ, 2023 12:26
Игорь написав: чик написав:
бодренько пошли...
Разбудите Витаху2006
Я не спав, все бачу, але 24к я поки не побачив, навіть 23,5к не побачив. Скористаюся порадою, та почекаю, що буде після 01 лютого. Розумію, що можемо полетіти униз. Але по 23к не хочу виходити...
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vitaxa2006
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Додано: Нед 29 січ, 2023 16:08
vitaxa2006 написав:
Разбудите Витаху2006
Я не спав, все бачу, але 24к я поки не побачив, навіть 23,5к не побачив. Скористаюся порадою, та почекаю, що буде після 01 лютого. Розумію, що можемо полетіти униз. Але по 23к не хочу виходити...[/quote]
Вот и 23500+ даже в воскресенье...Тут понимаешь какая ситуация, по логике откат вниз рано-поздно будет, но это не значит, что навсегда.Он или сейчас будет или с 25, но потом то опять вероятно будет штурм 30.Так что ты подумай как продавать. если шо, может лучше частями.А вообще смотри на СП500, если пойдёт выше 4150, то все рынки пойдут вверх и потом локти не кусать, что в руках были хорошие деньги.Но и коррекцию как ранее писал к 19 пережить может быть прийдётся...
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Кучинелли
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