Додано: Нед 29 січ, 2023 16:08

vitaxa2006 написав: Разбудите Витаху2006 Разбудите Витаху2006

Я не спав, все бачу, але 24к я поки не побачив, навіть 23,5к не побачив. Скористаюся порадою, та почекаю, що буде після 01 лютого. Розумію, що можемо полетіти униз. Але по 23к не хочу виходити...[/quote]Вот и 23500+ даже в воскресенье...Тут понимаешь какая ситуация, по логике откат вниз рано-поздно будет, но это не значит, что навсегда.Он или сейчас будет или с 25, но потом то опять вероятно будет штурм 30.Так что ты подумай как продавать. если шо, может лучше частями.А вообще смотри на СП500, если пойдёт выше 4150, то все рынки пойдут вверх и потом локти не кусать, что в руках были хорошие деньги.Но и коррекцию как ранее писал к 19 пережить может быть прийдётся...