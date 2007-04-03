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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3187318831893190
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:09

vitaxa2006 то вы так страдали-страдали, а теперь для вас 23966 vs 24000 имеет принципиальное значение?
просто вы теперь тоже подсели =)
razor
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21

  Кучинелли написав:
  Vlad_SozInv написав:Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.


а, я тебя достал...
Я люблю доставать таких пи.даболов.А я свечи смотрел на Бинансе, наверное неправильную биржу для просмотра я выбрал.То, что рост произойдёт или нет - это как минимум 50 на 50.А вот с анализом и я тут Витахе советовал, что он произойдёт, между прочим уже очень давно, когда курс битка был около 16,я ему сказал, что за неск месяцев вероятно сходим к его 24 8) Народ - правду я говорю, А :!: ПС только что на Бинансе 23966 :!:

Вообще не понимаю смысла этих метаний. 100000 за биток неизбежны - так чего ерзать?
airmax78
 
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