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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 січ, 2023 11:09
vitaxa2006 то вы так страдали-страдали, а теперь для вас 23966 vs 24000 имеет принципиальное значение?
просто вы теперь тоже подсели =)
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razor
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21
Кучинелли написав: Vlad_SozInv написав:Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.
а, я тебя достал...
Я люблю доставать таких.А я свечи смотрел на Бинансе, наверное неправильную биржу для просмотра я выбрал.То, что рост произойдёт или нет - это как минимум 50 на 50.А вот с анализом и я тут Витахе советовал, что он произойдёт, между прочим уже очень давно, когда курс битка был около 16,я ему сказал, что за неск месяцев вероятно сходим к его 24
Народ - правду я говорю, А
ПС только что на Бинансе 23966
Вообще не понимаю смысла этих метаний. 100000 за биток неизбежны - так чего ерзать?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:22
Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?
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ekoua
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:21
ekoua написав:Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?
Перевожу на Wise p2p по 1.015
Swift Wise to privat
Или на револют.
Кароч комиссия 30 долларов за свифт отбивается
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