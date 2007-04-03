Vlad_SozInv написав:Кучинелли Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.
а, я тебя достал... Я люблю доставать таких.А я свечи смотрел на Бинансе, наверное неправильную биржу для просмотра я выбрал.То, что рост произойдёт или нет - это как минимум 50 на 50.А вот с анализом и я тут Витахе советовал, что он произойдёт, между прочим уже очень давно, когда курс битка был около 16,я ему сказал, что за неск месяцев вероятно сходим к его 24 Народ - правду я говорю, А ПС только что на Бинансе 23966
Вообще не понимаю смысла этих метаний. 100000 за биток неизбежны - так чего ерзать?
Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб. Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі? 2. Які альтернативи? (Ваш досвід?) 3. Які комісії при цьому? 4. Обмеження по сумі? Ризики?
ekoua написав:Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб. Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі? 2. Які альтернативи? (Ваш досвід?) 3. Які комісії при цьому? 4. Обмеження по сумі? Ризики?
Перевожу на Wise p2p по 1.015 Swift Wise to privat
ekoua написав:Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб. Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі? 2. Які альтернативи? (Ваш досвід?) 3. Які комісії при цьому? 4. Обмеження по сумі? Ризики?
Лайфхак. Обмін на готівкову валюту з комісіями 0.5%-0.8% (Але тільки для ВЕЛИКИХ міст) 1. Міняємо крипту на USDT на будь-якій біржі 2. Міняємо USDT на готівковий долар з мінімальною комісією через обмінник - https://tinyurl.com/2ntkj6xc (тут найменший курс на даний момент, сьогодні 0.5%) 1163 позитивних відгука про них на Бестчендже, тому не переживаємо. Міняв вже багато разів. 3. Забираємо готівковий долар по коду в обміннику вашого міста.