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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3187318831893190
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:09

vitaxa2006 то вы так страдали-страдали, а теперь для вас 23966 vs 24000 имеет принципиальное значение?
просто вы теперь тоже подсели =)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21

  Кучинелли написав:
  Vlad_SozInv написав:Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.


а, я тебя достал...
Я люблю доставать таких.А я свечи смотрел на Бинансе, наверное неправильную биржу для просмотра я выбрал.То, что рост произойдёт или нет - это как минимум 50 на 50.А вот с анализом и я тут Витахе советовал, что он произойдёт, между прочим уже очень давно, когда курс битка был около 16,я ему сказал, что за неск месяцев вероятно сходим к его 24 8) Народ - правду я говорю, А :!: ПС только что на Бинансе 23966 :!:

Вообще не понимаю смысла этих метаний. 100000 за биток неизбежны - так чего ерзать?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:22

Як вивести гроші з Binance / інших криптовалютних бірж з мі

Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?

Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.

1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ekoua написав:Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?

Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.

1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?
Перевожу на Wise p2p по 1.015
Swift Wise to privat

Или на револют.

Кароч комиссия 30 долларов за свифт отбивается Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:10

підкажіть які комісії? чи варто?

binance -> wise -?? (paypal не дешевше?)
wise -> валютна картка -??
замовити/чекати/зняти з картки -??

через яку платіжну систему виводите?
валютною карткою якого банку знімаєте?
обмінник USDT - великі ризики, що кинуть?
ekoua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:43

  ekoua написав:Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?

Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.

1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?


Лайфхак. Обмін на готівкову валюту з комісіями 0.5%-0.8% (Але тільки для ВЕЛИКИХ міст)
1. Міняємо крипту на USDT на будь-якій біржі
2. Міняємо USDT на готівковий долар з мінімальною комісією через обмінник - https://tinyurl.com/2ntkj6xc (тут найменший курс на даний момент, сьогодні 0.5%)
1163 позитивних відгука про них на Бестчендже, тому не переживаємо. Міняв вже багато разів.
3. Забираємо готівковий долар по коду в обміннику вашого міста.

P.S. Ніяких карт, банків і черг. З Вас плюсик!

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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ekoua написав:підкажіть які комісії? чи варто?

binance -> wise -?? (paypal не дешевше?)
wise -> валютна картка -??
замовити/чекати/зняти з картки -??

через яку платіжну систему виводите?
валютною карткою якого банку знімаєте?
обмінник USDT - великі ризики, що кинуть?
Binance-> wise
PayPal не юзал
Wise или revolut они мультивалютные.
На USD приват перевод моментально даже ночью в воскресенье.
Заказал доллар он лайн на приват, на следующий день.

Получается, что комиссия компенсируется при продаже на Binance.

Варто чи ні, вирішувати вам. Но если меняют с комиссией 0.8% то лучше так
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