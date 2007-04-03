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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3188318931903191
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Хлопцы. стоп.

Шоо, даже на 1750 Кефира ЕЩЁ не стрельнет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:51

  Amethyst написав:
  Кучинелли написав:Хлопцы. стоп.

Шоо, даже на 1750 Кефира ЕЩЁ не стрельнет?


Ликбез...
Ты выше написал очень точные цифры. нужно от такого отвыкать, т к это вульгарно :) шутка.Называя уровень, нужно понимать зону вблизи этого уровня, поэтому писать 1797(например) просто смешно.так же принято в зоне мелкими порциями совершать сделки продажи - покупки с шагом.Поэтому также какое то одно расчётное число неприменимо.
Что каксается - стрельнет - ния никто не знает. есть вероятности.
По эфиру в рамках коррекции нисходящего локального импульса(1ч-4ч) формируется очередной медвежий клин - это не моё. просто цитировал, выход из клина в область около 1500.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Ликбез...
Лаана, буде писать 1750 +/-2% )
Amethyst
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  #<1 ... 3188318931903191
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