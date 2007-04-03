Додано: Сер 01 лют, 2023 19:29

ДЖ отлично все расписал чего ждать. Света нет. С телефона. Постараюсь просто вставить текст без ссылки на автораТак, ну что, сегодня в 22:00 по мск от ФРС будет известно о процентной ставке (как уже писал много раз - вероятно, повысят на 0.25 б.п и это позитив, НО, этот позитив уже мог быть заложен в рынок заранее - об этом тоже пишу в последних обзорах).Более важно то, что произойдет в 22:30 - выступление главы ФРС г-на Пауэлла. Он своими намеками должен обнадежить или же, наоборот - расстроить инвесторов:▪️Если будет намек на то, что темпы повышения ставки в ближайшем будущем замедлятся или вовсе выйдут на "плато" - это снова позитив. Таким же позитивом будет замедление количественного ужесточения (сокращения баланса ФРС).▪️Если же будет риторика в плане, что "инфляция все еще высока и мы продолжим повышение ставки до тех пор, пока не обуздаем инфляция - это негатив, но негатив локальный.СоветДрузья, не стоит паниковать, судорожно принимать торговые решения и пытаться судить о среднесрочном тренде по движениям на 15-минутных и часовых тф. Локальный пролив вполне может быть - да. О том, где жду биткоин на откате - писал во вчерашней аналитике.При этом, у нас практически подтвержденный переход в бычий рынок в среднесрочной перспективе. Поэтому, откаты следует использовать для комфортного входа в покупки. А пытаться сейчас что-то наторговать на заседании ФРС - это лотерея. Разработайте себе среднесрочный план и придерживайтесь его. Удачи 🤝UPD дали свет.