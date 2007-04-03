Шоо, даже на 1750 Кефира ЕЩЁ не стрельнет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:51
Ликбез...
Ты выше написал очень точные цифры. нужно от такого отвыкать, т к это вульгарно шутка.Называя уровень, нужно понимать зону вблизи этого уровня, поэтому писать 1797(например) просто смешно.так же принято в зоне мелкими порциями совершать сделки продажи - покупки с шагом.Поэтому также какое то одно расчётное число неприменимо.
Что каксается - стрельнет - ния никто не знает. есть вероятности.
По эфиру в рамках коррекции нисходящего локального импульса(1ч-4ч) формируется очередной медвежий клин - это не моё. просто цитировал, выход из клина в область около 1500.
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 01 лют, 2023 19:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ДЖ отлично все расписал чего ждать. Света нет. С телефона. Постараюсь просто вставить текст без ссылки на автора
Так, ну что, сегодня в 22:00 по мск от ФРС будет известно о процентной ставке (как уже писал много раз - вероятно, повысят на 0.25 б.п и это позитив, НО, этот позитив уже мог быть заложен в рынок заранее - об этом тоже пишу в последних обзорах).
Более важно то, что произойдет в 22:30 - выступление главы ФРС г-на Пауэлла. Он своими намеками должен обнадежить или же, наоборот - расстроить инвесторов:
▪️Если будет намек на то, что темпы повышения ставки в ближайшем будущем замедлятся или вовсе выйдут на "плато" - это снова позитив. Таким же позитивом будет замедление количественного ужесточения (сокращения баланса ФРС).
▪️Если же будет риторика в плане, что "инфляция все еще высока и мы продолжим повышение ставки до тех пор, пока не обуздаем инфляция - это негатив, но негатив локальный.
Совет
Друзья, не стоит паниковать, судорожно принимать торговые решения и пытаться судить о среднесрочном тренде по движениям на 15-минутных и часовых тф. Локальный пролив вполне может быть - да. О том, где жду биткоин на откате - писал во вчерашней аналитике.
При этом, у нас практически подтвержденный переход в бычий рынок в среднесрочной перспективе. Поэтому, откаты следует использовать для комфортного входа в покупки. А пытаться сейчас что-то наторговать на заседании ФРС - это лотерея. Разработайте себе среднесрочный план и придерживайтесь его. Удачи 🤝
UPD дали свет.
Додано: Чет 02 лют, 2023 10:52
Додано: Чет 02 лют, 2023 11:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
vitaxa2006
Ви змогли вийти вночі по 24200 з небажаного активу?)))
Додано: Чет 02 лют, 2023 11:30
А у меня чото на ТабТрейдер на работает АПИшка от Бабана, не могу (пере)выставлять ордера
Уже неделю обещают починить
Светы не было с 3 до 7
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:36
Проблема в тому, що біткоїн у мене на апаратному гаманці (у вигляді флешки), на біржах я ніде не зареєстрований. Я купив у Києві вживу через обмінник (приніс їм готівковий долар), вони при мені відправили мені на мій гаманець. Продавати я теж так буду, у той же обмінник. Але вони працюють з понеділка по п'ятницю з 10 до 17. Тому вночі я ніяк не можу це зробити. Я не вмію користуватися біржами, ніде не реєструвався. Можете вважати, що я недолугий)). Але такий, як є...
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:56
vitaxa2006 никто Вас таким не считает. Но ситуация интересная, я бы даже сказал неординарная. Это объясняет почему Вы не захотели немного поторговать. А вы можете проверить есть ли они ещё на кошельке и заходили ли туда вообще ?
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