Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:44
Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:24
Это хорошо.Вот тебе и уверенные 24.Только конечно в таком положении на флешке есть преимущества и недостатки.на бирже можно было бы поставить стоп - приказ продать по 24 при спуске и ждать, может выше поднимется, тогда отменить ордер и продать дороже.Или при падении гарантированно продать в безубыток.А так нужно идти в обманку. а пока дойдёшь может и 21 статься
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