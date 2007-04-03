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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3189319031913192
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:44

  Игорь написав:vitaxa2006 никто Вас таким не считает. Но ситуация интересная, я бы даже сказал неординарная. Это объясняет почему Вы не захотели немного поторговать. А вы можете проверить есть ли они ещё на кошельке и заходили ли туда вообще ?


Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:24

  vitaxa2006 написав:Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...

Это хорошо.Вот тебе и уверенные 24.Только конечно в таком положении на флешке есть преимущества и недостатки.на бирже можно было бы поставить стоп - приказ продать по 24 при спуске и ждать, может выше поднимется, тогда отменить ордер и продать дороже.Или при падении гарантированно продать в безубыток.А так нужно идти в обманку. а пока дойдёшь может и 21 статься :)
Кучинелли
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