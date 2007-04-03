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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3189319031913192
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:44

  Игорь написав:vitaxa2006 никто Вас таким не считает. Но ситуация интересная, я бы даже сказал неординарная. Это объясняет почему Вы не захотели немного поторговать. А вы можете проверить есть ли они ещё на кошельке и заходили ли туда вообще ?


Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:24

  vitaxa2006 написав:Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...

Это хорошо.Вот тебе и уверенные 24.Только конечно в таком положении на флешке есть преимущества и недостатки.на бирже можно было бы поставить стоп - приказ продать по 24 при спуске и ждать, может выше поднимется, тогда отменить ордер и продать дороже.Или при падении гарантированно продать в безубыток.А так нужно идти в обманку. а пока дойдёшь может и 21 статься :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:34

To Кучинелли.

Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:32

последние дни биток стоит на месте либо плавно снижается, а щитки уверенно набирают...что это, если не альтсезон ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:43

  lrs7719 написав:To Кучинелли.

Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?


Привет.Не претендую на правильность суждений, но напишу своё мнение.С дефи в целом всё хорошо и будет лучше, как и со всем рынком.Моё субъективное мнение основано на том. что у меня в избранных на Бинансе несколько десятков монет и я если ими и не торгую, то постоянно мониторю.Так вот Дефи сектор на прошедшем падении показал себя гораздо лучше других секторов.Т е я сраниваю процентное падение этих монет(LINK,DODO,AKRO,FOR,OOKI,BEL,BURGER.....)c cектором например блокчейнов.То они выглядят лучше.Собственно поэтому для покупок я и выбирал второй сектор, т к он просел более значительно.По Суши история очень мутная, я торговал ей в самом начале, и там создатель - некий шеф повар передал всё управление СБФ, т е возможно есть последствия по прямой связи с фтх.Но и в целом там сообщество придурковатое, может запросто проголосовать за какие то глупые изменения.Я за ними сейчас не слежу, т к эта монета не входит в мой круг интересов.
ПС когда то монета упала с 10+ баков на 3, я купил... а она упала ещё до 0,6...Но в последствии выросла на 20+.Т е этим я хочу сказать. что рано делать выводы.Если пойдёт растущий рынок. то большинство монет выстрелят так. что мало кто ожидает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:44

  Rack написав:последние дни биток стоит на месте либо плавно снижается, а щитки уверенно набирают...что это, если не альтсезон ?

Так было всегда, переток ликвидности.Альтсезон должен выглядеть более ярко.
Кучинелли
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  #<1 ... 3189319031913192
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