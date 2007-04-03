RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3189319031913192
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:44

  Игорь написав:vitaxa2006 никто Вас таким не считает. Но ситуация интересная, я бы даже сказал неординарная. Это объясняет почему Вы не захотели немного поторговать. А вы можете проверить есть ли они ещё на кошельке и заходили ли туда вообще ?


Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.01.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:24

  vitaxa2006 написав:Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...

Это хорошо.Вот тебе и уверенные 24.Только конечно в таком положении на флешке есть преимущества и недостатки.на бирже можно было бы поставить стоп - приказ продать по 24 при спуске и ждать, может выше поднимется, тогда отменить ордер и продать дороже.Или при падении гарантированно продать в безубыток.А так нужно идти в обманку. а пока дойдёшь может и 21 статься :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:34

To Кучинелли.

Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 13.07.16
Подякував: 381 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:32

последние дни биток стоит на месте либо плавно снижается, а щитки уверенно набирают...что это, если не альтсезон ?
Rack
 
Повідомлень: 284
З нами з: 29.01.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:43

  lrs7719 написав:To Кучинелли.

Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?


Привет.Не претендую на правильность суждений, но напишу своё мнение.С дефи в целом всё хорошо и будет лучше, как и со всем рынком.Моё субъективное мнение основано на том. что у меня в избранных на Бинансе несколько десятков монет и я если ими и не торгую, то постоянно мониторю.Так вот Дефи сектор на прошедшем падении показал себя гораздо лучше других секторов.Т е я сраниваю процентное падение этих монет(LINK,DODO,AKRO,FOR,OOKI,BEL,BURGER.....)c cектором например блокчейнов.То они выглядят лучше.Собственно поэтому для покупок я и выбирал второй сектор, т к он просел более значительно.По Суши история очень мутная, я торговал ей в самом начале, и там создатель - некий шеф повар передал всё управление СБФ, т е возможно есть последствия по прямой связи с фтх.Но и в целом там сообщество придурковатое, может запросто проголосовать за какие то глупые изменения.Я за ними сейчас не слежу, т к эта монета не входит в мой круг интересов.
ПС когда то монета упала с 10+ баков на 3, я купил... а она упала ещё до 0,6...Но в последствии выросла на 20+.Т е этим я хочу сказать. что рано делать выводы.Если пойдёт растущий рынок. то большинство монет выстрелят так. что мало кто ожидает.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:44

  Rack написав:последние дни биток стоит на месте либо плавно снижается, а щитки уверенно набирают...что это, если не альтсезон ?

Так было всегда, переток ликвидности.Альтсезон должен выглядеть более ярко.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:06

витаха, - бежи в обменку!
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38967
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6226 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:25

  IMPRINTER написав:витаха, - бежи в обменку!

Зачем :?: Ну не продался, зато пересидел уровень 15-16. а теперь спуск до 21-22 разве пересидеть сложно...и то, если ещё дадут.Конечно . кто ждал дно-днище на 12-14. сейчас очень хоцца туда вернуться. а то нереализованные долляры теперь некомильфо.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3189319031913192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10293, 10294, 10295
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
102941 246938735
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 22:13
amtrans
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22884109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.