Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:44
Что ни делается - к лучшему, может дороже продастся.а вот проверить, всё ли на месте и в как положено, нужно.Т е необходимо организовать контроль.Или хотя бы нужно научиться в блокчейне себя посмотреть, чтобы спать спокойно.
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Все на місці, коли підключив флешку-гаманець до ПК, додаток Ledger Live ще попросив оновитися, оновив до останньої версії. Все ок. Чекаю далі...
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:24
Это хорошо.Вот тебе и уверенные 24.Только конечно в таком положении на флешке есть преимущества и недостатки.на бирже можно было бы поставить стоп - приказ продать по 24 при спуске и ждать, может выше поднимется, тогда отменить ордер и продать дороже.Или при падении гарантированно продать в безубыток.А так нужно идти в обманку. а пока дойдёшь может и 21 статься
Додано: Суб 04 лют, 2023 18:34
To Кучинелли.
Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:32
последние дни биток стоит на месте либо плавно снижается, а щитки уверенно набирают...что это, если не альтсезон ?
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:43
Привет.Не претендую на правильность суждений, но напишу своё мнение.С дефи в целом всё хорошо и будет лучше, как и со всем рынком.Моё субъективное мнение основано на том. что у меня в избранных на Бинансе несколько десятков монет и я если ими и не торгую, то постоянно мониторю.Так вот Дефи сектор на прошедшем падении показал себя гораздо лучше других секторов.Т е я сраниваю процентное падение этих монет(LINK,DODO,AKRO,FOR,OOKI,BEL,BURGER.....)c cектором например блокчейнов.То они выглядят лучше.Собственно поэтому для покупок я и выбирал второй сектор, т к он просел более значительно.По Суши история очень мутная, я торговал ей в самом начале, и там создатель - некий шеф повар передал всё управление СБФ, т е возможно есть последствия по прямой связи с фтх.Но и в целом там сообщество придурковатое, может запросто проголосовать за какие то глупые изменения.Я за ними сейчас не слежу, т к эта монета не входит в мой круг интересов.
ПС когда то монета упала с 10+ баков на 3, я купил... а она упала ещё до 0,6...Но в последствии выросла на 20+.Т е этим я хочу сказать. что рано делать выводы.Если пойдёт растущий рынок. то большинство монет выстрелят так. что мало кто ожидает.
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:44
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:25
Додано: Пон 06 лют, 2023 11:09
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|