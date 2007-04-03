Додано: Нед 05 лют, 2023 12:43

lrs7719 написав: To Кучинелли.



Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы? To Кучинелли.Привет. А какое мнение твое сейчас по defi в целом и по sushi в частности? Почему так сильно сложилась цена и есть ли у них перспективы?

Привет.Не претендую на правильность суждений, но напишу своё мнение.С дефи в целом всё хорошо и будет лучше, как и со всем рынком.Моё субъективное мнение основано на том. что у меня в избранных на Бинансе несколько десятков монет и я если ими и не торгую, то постоянно мониторю.Так вот Дефи сектор на прошедшем падении показал себя гораздо лучше других секторов.Т е я сраниваю процентное падение этих монет(LINK,DODO,AKRO,FOR,OOKI,BEL,BURGER.....)c cектором например блокчейнов.То они выглядят лучше.Собственно поэтому для покупок я и выбирал второй сектор, т к он просел более значительно.По Суши история очень мутная, я торговал ей в самом начале, и там создатель - некий шеф повар передал всё управление СБФ, т е возможно есть последствия по прямой связи с фтх.Но и в целом там сообщество придурковатое, может запросто проголосовать за какие то глупые изменения.Я за ними сейчас не слежу, т к эта монета не входит в мой круг интересов.ПС когда то монета упала с 10+ баков на 3, я купил... а она упала ещё до 0,6...Но в последствии выросла на 20+.Т е этим я хочу сказать. что рано делать выводы.Если пойдёт растущий рынок. то большинство монет выстрелят так. что мало кто ожидает.