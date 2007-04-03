RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3190319131923193
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36

  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...


Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.

Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38968
З нами з: 06.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 6227 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04

  IMPRINTER написав:
  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...


Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.

Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.


Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 25.01.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3190319131923193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10292, 10293, 10294
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
102931 246944159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 12:42
edvardd
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22884197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93767
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (60)
06.02.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.