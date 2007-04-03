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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36
vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав:
витаха, - бежи в обменку!
Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...
Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.
Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04
IMPRINTER написав: vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав:
витаха, - бежи в обменку!
Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...
Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.
Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.
Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.
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vitaxa2006
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