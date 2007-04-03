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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3190319131923193 Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36 vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав: витаха, - бежи в обменку! витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі... Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...



Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).

В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.

Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.

Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.



Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38968 З нами з: 06.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 6227 раз. Профіль 9 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04 IMPRINTER написав: vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав: витаха, - бежи в обменку! витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі... Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...



Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).

В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.

Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.

Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.



Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.



Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті. Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті. vitaxa2006

Повідомлень: 24 З нами з: 25.01.18 Подякував: 52 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3190319131923193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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