Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36

vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав: витаха, - бежи в обменку! витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі... Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...

Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.