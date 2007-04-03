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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3190319131923193
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36

  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...


Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.

Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04

  IMPRINTER написав:
  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...


Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).
В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.
Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.
Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.

Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.


Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35

GRT

Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:05

  Кучинелли написав:Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2.

Приветствую!
До каких значений видите потенциал роста? Держу эту монету.
Она после вашего вчерашнего сообщения еще больше 10% добавила)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка.
vitaxa2006
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