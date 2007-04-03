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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3190319131923193 Додано: Пон 06 лют, 2023 11:36 vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав: витаха, - бежи в обменку! витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі... Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...



Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).

В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.

Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.

Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.



Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38968 З нами з: 06.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 6228 раз. Профіль 9 5 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04 IMPRINTER написав: vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав: витаха, - бежи в обменку! витаха, - бежи в обменку!

Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі... Навіщо? Курс впав нижче 23к. У найближчий час, вважаю, не вдасться вийти, буду чекати далі...



Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).

В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.

Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.

Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.



Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то. Но вы честноговоря странный метод придумали покупку/продажи напрямую в обменке).В обменках обычно покупают/продают тез. А уже саму крипту покупают на бирже.Да и вообще светить кошель перед третьими лицами на котором ты ходлишь нельзя.Если купил и вывел сразу на биржу то ладно, а если купил и хранишь на холодном/горячем, - то этот номер ни перед кем нельзя засвечивать. Они же теперь обменщики эти видят его, весь твой баланс, что на него приходит/уходит, скока на нем чего - придут домой, локон в жопу вставят и отдавай крипту или говори сид-фразу, а сказать у меня ее уже нет не сможешь ибо баланс твоего кошеля всем доступен и виден, - этот же не банковский счет, а блокчейн.Да и сама крипта, купленная на бирже считается более чистой ... в обменках могут подсунуть какую-то серую от наркотрафика или еще чего-то.



Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті. Я з вами згоден, але для мене складно розібратися, я б з радістю на бінансе усе перекинув, там поставив ордер на продаж по 24000$. Але не зміг розібратися (( Акаунт на бінансі вже зареєстрував, через свій Гугл-профіль. Тепер треба розібратися, як правильно перевести з леджера на бінанс і як виставити ордер на продаж по 24000.... Ось з цим складнощі. На кожному з цих етапів багато шахрайств у інтернеті. vitaxa2006

Повідомлень: 25 З нами з: 25.01.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лют, 2023 17:35 GRT Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2. Кучинелли

Повідомлень: 1422 З нами з: 30.11.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 09:05 Кучинелли написав: Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2. Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2.

Приветствую!

До каких значений видите потенциал роста? Держу эту монету.

Она после вашего вчерашнего сообщения еще больше 10% добавила))) Приветствую!До каких значений видите потенциал роста? Держу эту монету.Она после вашего вчерашнего сообщения еще больше 10% добавила))) SAndriy1 Повідомлень: 549 З нами з: 17.01.15 Подякував: 49 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 09:55 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка. vitaxa2006

Повідомлень: 25 З нами з: 25.01.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 11:35 vitaxa2006 написав: Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка. Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка.



Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать Patr1ot Повідомлень: 237 З нами з: 22.03.16 Подякував: 36 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:06 SAndriy1 написав: Кучинелли написав: Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2. Очередной раз чуйка по выбору монет не подвела.В этом сезоне неоднократно рекомендовал GRT, кто помнит и кто купил очень не прогадали.Прёт против рынка и с рекомендованных (ниже 6ц) уже более Х2.

Приветствую!

До каких значений видите потенциал роста? Держу эту монету.

Она после вашего вчерашнего сообщения еще больше 10% добавила))) Приветствую!До каких значений видите потенциал роста? Держу эту монету.Она после вашего вчерашнего сообщения еще больше 10% добавила)))



Самое первое - нужно конечно думать о коррекции. т к рост уже почти вертикальный. а чудес не бывает.стоит битку чихнуть и повалится сильно.А в целом в среднесроке по графику дневному хорошо видно т н ВЫПАДЕНИЕ, оно с примерно 30ц.Это и есть реальная цель.только каким путём и когда туда дойдёт цена монеты - вопрос.

ПС ещё от фундамента много зависит.У них инфляционная модель. скоро число токенов достигнет максимума.Есть варианты допечатывания , а есть и сжигания.Какой вариант окажется в деле. так и цена отреагирует. Самое первое - нужно конечно думать о коррекции. т к рост уже почти вертикальный. а чудес не бывает.стоит битку чихнуть и повалится сильно.А в целом в среднесроке по графику дневному хорошо видно т н ВЫПАДЕНИЕ, оно с примерно 30ц.Это и есть реальная цель.только каким путём и когда туда дойдёт цена монеты - вопрос.ПС ещё от фундамента много зависит.У них инфляционная модель. скоро число токенов достигнет максимума.Есть варианты допечатывания , а есть и сжигания.Какой вариант окажется в деле. так и цена отреагирует. Кучинелли

Повідомлень: 1422 З нами з: 30.11.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:14 Patr1ot написав: vitaxa2006 написав: Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка. Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка.



Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать



В чём то согласен.Но в целом, а что же остаётся. как применить ориентировочные расчёты.Эти расчёты базируются на вполне хорошей логике.В том, что с ростом цены и со временем, интенсивность замедляется.Ведь это верно.Но есть и масса др факторов.Например дефицит. который только увеличивается.Ну и конечно халвинг, кот резко поднимет себестоимость.По поводу толпы, а есть ли она, толпа.Судя по форуму, её то и нет.Редкий Витаха и Цифра тут публикуют свои ценности.Ну ещё десяток инвесторов. трейдеров.А посмотри в других темах что особо одарённые пишут - у битка нет реальной ценности и т д.Я как то писал им в ответ. что тогда и Виндовс и всё ПО ничего не стоит, но там трудно пробить тупость и закостенелость.Крипта - это уже признанный актив, и никакой толпе на шару его никто не даст.разве скамы всякие - берите сколько хотите.

Итого - вероятнее всего будет перехай. но до психологических 100.И в этом цикле роста немного не доходя пойдёт слив. В чём то согласен.Но в целом, а что же остаётся. как применить ориентировочные расчёты.Эти расчёты базируются на вполне хорошей логике.В том, что с ростом цены и со временем, интенсивность замедляется.Ведь это верно.Но есть и масса др факторов.Например дефицит. который только увеличивается.Ну и конечно халвинг, кот резко поднимет себестоимость.По поводу толпы, а есть ли она, толпа.Судя по форуму, её то и нет.Редкий Витаха и Цифра тут публикуют свои ценности.Ну ещё десяток инвесторов. трейдеров.А посмотри в других темах что особо одарённые пишут - у битка нет реальной ценности и т д.Я как то писал им в ответ. что тогда и Виндовс и всё ПО ничего не стоит, но там трудно пробить тупость и закостенелость.Крипта - это уже признанный актив, и никакой толпе на шару его никто не даст.разве скамы всякие - берите сколько хотите.Итого - вероятнее всего будет перехай. но до психологических 100.И в этом цикле роста немного не доходя пойдёт слив. Кучинелли

Повідомлень: 1422 З нами з: 30.11.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3190319131923193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7975 22884390

Vic Вів 27 вер, 2022 13:06 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52 6 93781

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 17:27