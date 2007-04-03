Додано: Вів 07 лют, 2023 12:14

Patr1ot написав: vitaxa2006 написав: Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка. Хлопці, всі доброго дня. Прийшла у голову така думка, щодо нового хая біткоїна (якщо він, звісно буде). Подивився динаміку максимумів та мінімумів з 2013 року по сьогодні. На думку спала така математична закономірність: з кожним новим циклом кількість іксів по бітку зменшується у геометричній прогресії порівняно з попереднім циклом. Тобто, наприклад, хай 2013 року $1100, лой 2014-2015 близько $200. Наступний хай у грудні 2017 року $19000. Тобто від лоя у $200 до хая у $19000 зростання у 19000/200=95 разів. Беремо наступний цикл. Лой 2014-2015 року склав $3200 у грудні 2014. Наступний хай $69000 у листопаді 2021. Зростання у 69000/3200=22 рази. А тепер розділимо кількість іксів 2 циклу на кількість іксів 3 циклу: 95/22=4,3 рази. Тобто, з кожним наступним циклом ріст сповільнюється приблизно у 4 рази від попереднього. Значить, наступна кількість іксів буде: 22/4,3=5 разів. Якщо взяти, що лой цього циклу був у грудні 2022 року з ціною близько $15к (після краху FTX), і якщо сподіватись, що ми не оновимо цей лой ще нижче, то приблизна ціна хая восени 2025 року становитиме: $15к*5=$75к. Розумію, що це все дуже наївно та по-дитячому виглядає, але ж все-таки з кожним циклом волатильність, а з нею і ріст бітка вповільнюються, тому така математична модель цілком можлива. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу? Цікава ваша думка.



Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать Врядли математика применима к этому рынку. 75к$ и ATH 68,7к$ не особо отличаются. 7к$ нового хая это ни о чем. Нужен мировой хайп, а поэтому достижение биткоином цифры в 100к$ позволит набрать новых пассажиров на поход до 30-20к вниз, а то и ниже. Все будут ждать, что он не упадет ниже 20к после 100к АТН, а он свалится до 3к или еще ниже (возможно..). Обычные ставки в казино, красное или черное. Толпе не дадут заработать

В чём то согласен.Но в целом, а что же остаётся. как применить ориентировочные расчёты.Эти расчёты базируются на вполне хорошей логике.В том, что с ростом цены и со временем, интенсивность замедляется.Ведь это верно.Но есть и масса др факторов.Например дефицит. который только увеличивается.Ну и конечно халвинг, кот резко поднимет себестоимость.По поводу толпы, а есть ли она, толпа.Судя по форуму, её то и нет.Редкий Витаха и Цифра тут публикуют свои ценности.Ну ещё десяток инвесторов. трейдеров.А посмотри в других темах что особо одарённые пишут - у битка нет реальной ценности и т д.Я как то писал им в ответ. что тогда и Виндовс и всё ПО ничего не стоит, но там трудно пробить тупость и закостенелость.Крипта - это уже признанный актив, и никакой толпе на шару его никто не даст.разве скамы всякие - берите сколько хотите.Итого - вероятнее всего будет перехай. но до психологических 100.И в этом цикле роста немного не доходя пойдёт слив.