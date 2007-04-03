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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3191319231933194
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:16

Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Оставил 10% по 0,199 - вдруг забросят туда!


Вот какой крипторынок, было и поболее.В целом всё правильно сделал.Никто не знает. что будет.Но частями с приличной прибылью продать - это самое то.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41

  Цифра написав:Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000


Шота много вас желающих продать по 24 :) Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...
Кучинелли
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Повідомлень: 1427
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 517 раз.
 
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