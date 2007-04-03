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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:16
Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
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Цифра
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:39
SAndriy1 написав:
Оставил 10% по 0,199 - вдруг забросят туда!
Вот какой крипторынок, было и поболее.В целом всё правильно сделал.Никто не знает. что будет.Но частями с приличной прибылью продать - это самое то.
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Кучинелли
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41
Цифра написав:
Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
Шота много вас желающих продать по 24
Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...
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Кучинелли
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:40
Кучинелли написав: Цифра написав:
Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
Шота много вас желающих продать по 24
Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...
в стакане и на 50 к до сих пор видны ордера ))))
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IMPRINTER
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:41
Добрый всем.Сижу в глубокой про садке...Только появились финансы!!А билеты на ракету заканчиваются,да и ракета вроде начала падать!!!Посоветуйте что не поздно купить...Очень не хочется чтоб опять засадили!
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alex636
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:22
alex636 написав:
Добрый всем.Сижу в глубокой про садке...Только появились финансы!!А билеты на ракету заканчиваются,да и ракета вроде начала падать!!!Посоветуйте что не поздно купить...Очень не хочется чтоб опять засадили!
Ждать корекцию ...всего.Ну посмотри - почти всё на локальных хаях. на тех значениях. что многие и не ждали.Остынь.Будет биток по 22 и ниже. смотри на альты.Может эти 22 и ниже будут после 25, тогда дольше ждать прийдётся.
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Кучинелли
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:24
IMPRINTER написав: Кучинелли написав: Цифра написав:
Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
Шота много вас желающих продать по 24
Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...
в стакане и на 50 к до сих пор видны ордера ))))
Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно
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Кучинелли
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10
Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.
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alex636
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:18
витаха беги в обменку - щас снова будет 16 )
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IMPRINTER
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2
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9
5
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:31
alex636 написав:
Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.
Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
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Кучинелли
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