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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3191319231933194
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:16

Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Оставил 10% по 0,199 - вдруг забросят туда!


Вот какой крипторынок, было и поболее.В целом всё правильно сделал.Никто не знает. что будет.Но частями с приличной прибылью продать - это самое то.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41

  Цифра написав:Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000


Шота много вас желающих продать по 24 :) Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:40

  Кучинелли написав:
  Цифра написав:Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000


Шота много вас желающих продать по 24 :) Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...


в стакане и на 50 к до сих пор видны ордера ))))
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Добрый всем.Сижу в глубокой про садке...Только появились финансы!!А билеты на ракету заканчиваются,да и ракета вроде начала падать!!!Посоветуйте что не поздно купить...Очень не хочется чтоб опять засадили!
alex636
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:22

  alex636 написав:Добрый всем.Сижу в глубокой про садке...Только появились финансы!!А билеты на ракету заканчиваются,да и ракета вроде начала падать!!!Посоветуйте что не поздно купить...Очень не хочется чтоб опять засадили!

Ждать корекцию ...всего.Ну посмотри - почти всё на локальных хаях. на тех значениях. что многие и не ждали.Остынь.Будет биток по 22 и ниже. смотри на альты.Может эти 22 и ниже будут после 25, тогда дольше ждать прийдётся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:24

  IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:
  Цифра написав:Глобально слабкий ринок.
Виставив ще заявку на продаж BTC по 24 000


Шота много вас желающих продать по 24 :) Встречал расклад подъёма до 23700-800 и потом на 19-21 корекция.Логично, чтобы не продали по 24...


в стакане и на 50 к до сих пор видны ордера ))))

Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт :)
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.
alex636
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:18

витаха беги в обменку - щас снова будет 16 )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:31

  alex636 написав:Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.

Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
Кучинелли
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  #<1 ... 3191319231933194
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