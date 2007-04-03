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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3192319331943195
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:31

  alex636 написав:Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.

Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит?
alex636
 
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