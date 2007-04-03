Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:31
Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:51
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит?
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