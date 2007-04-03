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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3192319331943195
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:31

  alex636 написав:Коррекцию буду ждать...На какие альты обратить внимание?По вашему опыту.

Я недавно давал свой список, многие из него хорошо выросли.теперь сложно сказать.Проще смотреть на них. и если сильно что то прольют, тогда и подбирать.Или самому рассчитать фибу 0,618 от роста - там будет зона покупки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:13

  alex636 написав:Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит?

ну сначала. что 22к это образно.Я не знаю куда может цена сходить точно.Вот я отвечу на вопрос так - если бы кто то мог тебе абсолютно точно дать расклад, то этот человек имеет хрустальный шар или машину времени или... :) Поэтому мыслить нужно как то иначе.Я могу только про себя сказать в общих чертах.Я смотрю на график роста и считаю его завершённым, если вижу 5ть волн роста, которые отчётливо выделяются .Значит после них нужно графически отследить коррекционную фазу из трёх коррекционных волн.При этом спуск вниз должен пройти на величину около 0,5-0,618 от предшествующего роста.Также должны чётко быть видны эти три волны.Это самые общие понятия.Чем глубже, тем сложнее, т к в силу могут вступить ещё масса факторов.Описывать их все нет смысла. это всё приходит с годами, когда ты уже знаком с какими то подобными ситуациями, знаешь фракталы. знаешь особенности монеты и т д.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А что скажете за flow?
alex636
 
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