Додано: Сер 08 лют, 2023 22:13

alex636 написав: Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит? Как не упустить коррекцию?22к и брать?а вдруг на 19к улетит?

ну сначала. что 22к это образно.Я не знаю куда может цена сходить точно.Вот я отвечу на вопрос так - если бы кто то мог тебе абсолютно точно дать расклад, то этот человек имеет хрустальный шар или машину времени или...Поэтому мыслить нужно как то иначе.Я могу только про себя сказать в общих чертах.Я смотрю на график роста и считаю его завершённым, если вижу 5ть волн роста, которые отчётливо выделяются .Значит после них нужно графически отследить коррекционную фазу из трёх коррекционных волн.При этом спуск вниз должен пройти на величину около 0,5-0,618 от предшествующего роста.Также должны чётко быть видны эти три волны.Это самые общие понятия.Чем глубже, тем сложнее, т к в силу могут вступить ещё масса факторов.Описывать их все нет смысла. это всё приходит с годами, когда ты уже знаком с какими то подобными ситуациями, знаешь фракталы. знаешь особенности монеты и т д.