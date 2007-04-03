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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3193319431953196
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:52

  razor написав:
  Кучинелли написав:Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт :)
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно

Где он делся, кстати?

Меня на месяц регулярно банят. Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
Zebra
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  #<1 ... 3193319431953196
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