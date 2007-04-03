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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:52
razor написав: Кучинелли написав:
Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно
Где он делся, кстати?
Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
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Zebra
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:42
Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
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alex636
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:18
alex636 написав:
Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
Правильно думаешь.На падающем битке часть монет из моего списка пошла вверх, значит так и есть.LINK,ROSE.Это на тек момент, остальные или уже отстрелялись или впереди.
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Кучинелли
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