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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3193319431953196
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:52

  razor написав:
  Кучинелли написав:Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт :)
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно

Где он делся, кстати?

Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:18

  alex636 написав:Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.


Правильно думаешь.На падающем битке часть монет из моего списка пошла вверх, значит так и есть.LINK,ROSE.Это на тек момент, остальные или уже отстрелялись или впереди.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А расскажите при падении битка, альта должна падать вниз ,быстрее?Зачем переливают?
alex636
 
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