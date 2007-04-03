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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:52
razor написав: Кучинелли написав:
Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно
Где он делся, кстати?
Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
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Zebra
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:42
Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
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alex636
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:18
alex636 написав:
Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
Правильно думаешь.На падающем битке часть монет из моего списка пошла вверх, значит так и есть.LINK,ROSE.Это на тек момент, остальные или уже отстрелялись или впереди.
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Кучинелли
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:28
А расскажите при падении битка, альта должна падать вниз ,быстрее?Зачем переливают?
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alex636
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:58
Zebra написав: razor написав: Кучинелли написав:
Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно
Где он делся, кстати?
Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
так що, ждем по 20 и на всю котлету?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:58
alex636 написав:
А расскажите при падении битка, альта должна падать вниз ,быстрее?Зачем переливают?
Альта падает быстрее и растёт быстрее.Это классический вариант.Но нельзя так рассматривать всё и всегда.Это в общем, а в частности постоянно что то выходит из правила.
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Кучинелли
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:02
IMPRINTER написав:
так що, ждем по 20 и на всю котлету?
Это очень упрощённо и не рационально.Ну и сделаешь ты Х2, если до сих пор ничего не проиграл, слабый эффект для крипторынка.Вон GRT уже с летнего минимуму делал Х4.Биток и эфир для тех, у кого очень крупные деньги.Если депо до сотни тысяч. то вполне можно ворочать мелкими альтами и получать гораздо больше.
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Кучинелли
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