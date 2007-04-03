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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3193319431953196
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:52

  razor написав:
  Кучинелли написав:Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт :)
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно

Где он делся, кстати?

Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:18

  alex636 написав:Я просто думаю что переливают сейчас биток в альту,значит рост прекратился?Доминация битка падает.


Правильно думаешь.На падающем битке часть монет из моего списка пошла вверх, значит так и есть.LINK,ROSE.Это на тек момент, остальные или уже отстрелялись или впереди.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А расскажите при падении битка, альта должна падать вниз ,быстрее?Зачем переливают?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:58

  Zebra написав:
  razor написав:
  Кучинелли написав:Это как тут Зебра советовал - вдруг сквизом добьёт :)
ПС подобные сквизы бывают на малоликвидных альтах, на битке маловероятно

Где он делся, кстати?

Призывы скупать биток пока он был дешевле 20к озвучивал регулярно. Он еще сходит на 48к - там сольемся.


так що, ждем по 20 и на всю котлету?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:58

  alex636 написав:А расскажите при падении битка, альта должна падать вниз ,быстрее?Зачем переливают?

Альта падает быстрее и растёт быстрее.Это классический вариант.Но нельзя так рассматривать всё и всегда.Это в общем, а в частности постоянно что то выходит из правила.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:так що, ждем по 20 и на всю котлету?


Это очень упрощённо и не рационально.Ну и сделаешь ты Х2, если до сих пор ничего не проиграл, слабый эффект для крипторынка.Вон GRT уже с летнего минимуму делал Х4.Биток и эфир для тех, у кого очень крупные деньги.Если депо до сотни тысяч. то вполне можно ворочать мелкими альтами и получать гораздо больше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:28

alex636

Ну вот тебе и к 22 подошли, выбирай фантики.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:32

GRT

  SAndriy1 написав:90% продал по 0,175 и 0,185. Оставил 10% по 0,199 - вдруг забросят туда! А так монета неожиданно принесла хороший результат! Неожиданно в том плане, что не ожидал сейчас - думал, что стрельнет позже!


Ну вот, лишнее подтверждение, как нужно работать на рынке.Теперь в диапазоне 10-15с нужно очевидно назад подбирать.Точно счас сразу не считал, но примерно...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:39

ахтунг ! 21 800
IMPRINTER
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  #<1 ... 3193319431953196
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