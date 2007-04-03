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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 21:39
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:03
Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?
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alex636
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:39
Кучинелли
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14
Комрады, альты - это ж какое-то ругательство прости господи. Заведомый скам.
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airmax78
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