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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:03
Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?
Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, альты - это ж какое-то ругательство прости господи. Заведомый скам.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!
Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
трохи накормили соланой и битком, а ташник шортит с 22700. только рост он профукал и пару шортов до этого закрыл в безубыток, но заранее предупредил шо едет за бугор и за рынком особо не сможет следить. видимо призывного возраста и решил перебздеть...
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