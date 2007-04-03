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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3194319531963197
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:39

ахтунг ! 21 800
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:03

Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:39

Кучинелли

Yes
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, альты - это ж какое-то ругательство прости господи. Заведомый скам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

трохи накормили соланой и битком, а ташник шортит с 22700. только рост он профукал и пару шортов до этого закрыл в безубыток, но заранее предупредил шо едет за бугор и за рынком особо не сможет следить. видимо призывного возраста и решил перебздеть...
чик
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