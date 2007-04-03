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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3194319531963197
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:39

ахтунг ! 21 800
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:03

Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:39

Кучинелли

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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, альты - это ж какое-то ругательство прости господи. Заведомый скам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

трохи накормили соланой и битком, а ташник шортит с 22700. только рост он профукал и пару шортов до этого закрыл в безубыток, но заранее предупредил шо едет за бугор и за рынком особо не сможет следить. видимо призывного возраста и решил перебздеть...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:42

чик и кто у нас теперь ТАшник ? :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32

  alex636 написав:Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!

На опыте? Ну хорошо расскажу про свой опыт. В декабре 2018 года биткоин опустился до отметки в 3,5к долларов. До этого около полугода, или больше, находился во флете на 6к+. Вот тогда была паника. Во всех СМИ писали что биткоин обнуляется. Реки крови и вырванная шерсть хомяков. Сейчас в этом цикле лой битка 15-15,5к. Шли к нему не так долго, и как то предсказуемо. Так вот, по моему мнению, более глубокое падение еще впереди и должно произойти в этом году. Будет это 13-10-8к, никто не знает и не скажет. Но конечно могу ошибаться и дно уже пройдено.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:08

  Rack написав:чик и кто у нас теперь ТАшник ? :)

в смысле? лоханулись с ростом многие, мало кто ждал такого резкого взлёта. он же не сбрехал, честно покаялся :) ташник считает, шо низы ещё впереди и особого роста не ждёт, в отличии от дж. глянем, кто в этот раз угадает. ну а то шо не хочет воевать с нами это нормально.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А возможно предугадать импульс по каким-то признакам?
alex636
 
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