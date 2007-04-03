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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:03
Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?
Додано: Чет 09 лют, 2023 23:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, альты - это ж какое-то ругательство прости господи. Заведомый скам.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!
Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
трохи накормили соланой и битком, а ташник шортит с 22700. только рост он профукал и пару шортов до этого закрыл в безубыток, но заранее предупредил шо едет за бугор и за рынком особо не сможет следить. видимо призывного возраста и решил перебздеть...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32
На опыте? Ну хорошо расскажу про свой опыт. В декабре 2018 года биткоин опустился до отметки в 3,5к долларов. До этого около полугода, или больше, находился во флете на 6к+. Вот тогда была паника. Во всех СМИ писали что биткоин обнуляется. Реки крови и вырванная шерсть хомяков. Сейчас в этом цикле лой битка 15-15,5к. Шли к нему не так долго, и как то предсказуемо. Так вот, по моему мнению, более глубокое падение еще впереди и должно произойти в этом году. Будет это 13-10-8к, никто не знает и не скажет. Но конечно могу ошибаться и дно уже пройдено.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:08
в смысле? лоханулись с ростом многие, мало кто ждал такого резкого взлёта. он же не сбрехал, честно покаялся ташник считает, шо низы ещё впереди и особого роста не ждёт, в отличии от дж. глянем, кто в этот раз угадает. ну а то шо не хочет воевать с нами это нормально.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:53
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А возможно предугадать импульс по каким-то признакам?
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