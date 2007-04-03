Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:32

alex636 написав: Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!! Люди на опыте дайте советов....как-то много непредсказуемых движений!!

На опыте? Ну хорошо расскажу про свой опыт. В декабре 2018 года биткоин опустился до отметки в 3,5к долларов. До этого около полугода, или больше, находился во флете на 6к+. Вот тогда была паника. Во всех СМИ писали что биткоин обнуляется. Реки крови и вырванная шерсть хомяков. Сейчас в этом цикле лой битка 15-15,5к. Шли к нему не так долго, и как то предсказуемо. Так вот, по моему мнению, более глубокое падение еще впереди и должно произойти в этом году. Будет это 13-10-8к, никто не знает и не скажет. Но конечно могу ошибаться и дно уже пройдено.