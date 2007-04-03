Конечно, пжлста.
LUNC,FTT.Много не бери.
ПС может кто то подумал, что это подкол...нет...есть высокая вероятность роста.Просто это скам монеты, но они живые.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:35
Конечно, пжлста.
LUNC,FTT.Много не бери.
ПС может кто то подумал, что это подкол...нет...есть высокая вероятность роста.Просто это скам монеты, но они живые.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 10 лют, 2023 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:39
в смысле?
Привет.Вот даже человек тебе задал вопрос про ташника у тебя его икона висит Тут за редким исключение, все читают разных ташников, пачками.Кто то ошибается, кто то угадывает.так всегда было.Ну если ДЖ и Илью все (почти) знают, то их упоминать есть смысл.Вон Илья грит, что более вероятен уже рост, но желательно скорый, иначе сит развернётся вниз.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:00
Кучинелли Хорошо что хоть посоветовали много не брать...Сразу видно Вашу доброту...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:24
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:33
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