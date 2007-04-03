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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3195319631973198
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:35

  alex636 написав:Кучинелли Можно повторить Ваш список что можно брать?А то не могу найти.Может на 20к укатают?


Конечно, пжлста.
LUNC,FTT.Много не бери.

ПС может кто то подумал, что это подкол...нет...есть высокая вероятность роста.Просто это скам монеты, но они живые.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 10 лют, 2023 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:39

  чик написав:
  Rack написав:чик и кто у нас теперь ТАшник ? :)

в смысле?

Привет.Вот даже человек тебе задал вопрос про ташника :) у тебя его икона висит :?: Тут за редким исключение, все читают разных ташников, пачками.Кто то ошибается, кто то угадывает.так всегда было.Ну если ДЖ и Илью все (почти) знают, то их упоминать есть смысл.Вон Илья грит, что более вероятен уже рост, но желательно скорый, иначе сит развернётся вниз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:00

Кучинелли Хорошо что хоть посоветовали много не брать...Сразу видно Вашу доброту...
alex636
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:24

  alex636 написав:Кучинелли Хорошо что хоть посоветовали много не брать...Сразу видно Вашу доброту...

Я лично сам взял, поэтому и посоветовал.Там нарисовалось завершение коррекции. ну может ещё процентов 5-10 и наверх...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:33

  alex636 написав:Кучинелли Хорошо что хоть посоветовали много не брать...Сразу видно Вашу доброту...

ну, он прав, верояность их быстрого отскока на 10-20% выше чем у битка. Но это high risk монеты...об этом новичка нужно оповестить
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:43

Кучинелли
уровни чётко высчитывает и угадывает с одинаковой вероятностью шо дж, шо илья. мне он просто полезен, а икон никаких уже нет - давно тут сидим(с) :)
также как илья считает возможным и рост. сча 50/50 как фонда пожелает. мне интересно сравнивать их и пока, кроме этого прокола с ростом, он точнее был в прогнозах...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:19

  чик написав:трохи накормили соланой и битком, а ташник шортит с 22700. только рост он профукал и пару шортов до этого закрыл в безубыток, но заранее предупредил шо едет за бугор и за рынком особо не сможет следить. видимо призывного возраста и решил перебздеть...

Сложно не быть призывного возраста нынче
razor
 
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