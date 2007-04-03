Конечно, пжлста.
LUNC,FTT.Много не бери.
ПС может кто то подумал, что это подкол...нет...есть высокая вероятность роста.Просто это скам монеты, но они живые.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:35
Конечно, пжлста.
LUNC,FTT.Много не бери.
ПС может кто то подумал, что это подкол...нет...есть высокая вероятность роста.Просто это скам монеты, но они живые.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 10 лют, 2023 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:39
в смысле?
Привет.Вот даже человек тебе задал вопрос про ташника у тебя его икона висит Тут за редким исключение, все читают разных ташников, пачками.Кто то ошибается, кто то угадывает.так всегда было.Ну если ДЖ и Илью все (почти) знают, то их упоминать есть смысл.Вон Илья грит, что более вероятен уже рост, но желательно скорый, иначе сит развернётся вниз.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:00
Кучинелли Хорошо что хоть посоветовали много не брать...Сразу видно Вашу доброту...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:24
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:33
Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:43
Кучинелли
уровни чётко высчитывает и угадывает с одинаковой вероятностью шо дж, шо илья. мне он просто полезен, а икон никаких уже нет - давно тут сидим(с)
также как илья считает возможным и рост. сча 50/50 как фонда пожелает. мне интересно сравнивать их и пока, кроме этого прокола с ростом, он точнее был в прогнозах...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:19
Сложно не быть призывного возраста нынче
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:51
Наоборот как раз ... лиц призывного возраста как раз сейчас преимущественно не трогают. Термин "призывной возраст" применяется относительно срочной срочной службы, на которую сейчас не призывают. Призывной возраст - это от 18 до 27 лет. А то, что вы имеете ввиду (18-60), - это возраст пребывания в запасе.
Лица призывного возраста в большинстве своем еще призывники и военнообязанными еще не являются (т.к. еще не зачислены в запас).
Все лица 27-60 лет - являются военнообязанными, пребывают в запасе и подлежат мобилизации, а вот среди лиц в возрасте 18-27 лет могут встречаться как призывники (которые не подлежат мобилизации) так и военнообязанные, которые подлежат.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ташник, как ильюха и дж российский.
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