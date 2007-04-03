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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3196319731983199
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

"ташник" это моцарт или кто не могу понять?
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:26

alexanderbukin93 Еще и Илюха какойто нарисовался :) дайте пруф
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://youtu.be/RBHldI6GBzA - это ташник и наберите в ютубе трейдер илья мещяреков.
чик
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