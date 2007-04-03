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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лют, 2023 09:34
"ташник" это моцарт или кто не могу понять?
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alexanderbukin93
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:26
alexanderbukin93
Еще и Илюха какойто нарисовался
дайте пруф
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Rack
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:42
https://youtu.be/RBHldI6GBzA
- это ташник и наберите в ютубе трейдер илья мещяреков.
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чик
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