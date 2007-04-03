Rack написав:alexanderbukin93 Еще и Илюха какойто нарисовался дайте пруф
Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей. ПС - зелёный не в смысле политики
Кучинелли написав:Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.
мати досвід не дорівнює торгувати по чужим думкам якихось там сказочних аналітиків )) навіть навпаки - торгувати по чужим ідеям це признак зеленості ))