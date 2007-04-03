Rack написав:alexanderbukin93 Еще и Илюха какойто нарисовался дайте пруф
Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей. ПС - зелёный не в смысле политики
Кучинелли написав:Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.
мати досвід не дорівнює торгувати по чужим думкам якихось там сказочних аналітиків )) навіть навпаки - торгувати по чужим ідеям це признак зеленості ))
Кучинелли написав:Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.
мати досвід не дорівнює торгувати по чужим думкам якихось там сказочних аналітиків )) навіть навпаки - торгувати по чужим ідеям це признак зеленості ))
- как это относится к моему посту - в чём противоречие с моим написанным, где призыв торговать по чужим идеям ПС ты скорее всего конечно относишься к зелёным, раз тебя задело.Так вот повторю тебе и остальным, что наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников, число которых сокращено до заслуживающих внимания, собственный анализ, и уж потом чисто принятие собственного решения. Надеюсь понятно.
vkstsk написав:якихось там сказочних аналітиків ))
Да, забыл вот ещё дать ответ на только лишь эту фразу... Каких ты НЕ сказочных аналитиков можешь противопоставить?И если таковые есть, то в чём их заслуги?Перечисленные персонажи начали торговать до появления современного крипторынка на других площадках и инструментах, имеют опыт уже не лет, а десятилетий.
Кучинелли написав:наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников
і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом )) про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо? той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки ))