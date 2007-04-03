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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3196319731983199
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

"ташник" это моцарт или кто не могу понять?
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:26

alexanderbukin93 Еще и Илюха какойто нарисовался :) дайте пруф
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://youtu.be/RBHldI6GBzA - это ташник и наберите в ютубе трейдер илья мещяреков.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:07

  Rack написав:alexanderbukin93 Еще и Илюха какойто нарисовался :) дайте пруф

Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.
ПС - зелёный не в смысле политики :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:09

[quote="5540695:чик"] мещяреков

Мещеряков :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:15

  Dr_English написав:IMPRINTER До 60 лет включительно или невключительно?


на следующий день после 60-ти летия вольная )))
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:41

  Кучинелли написав:Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.

мати досвід не дорівнює торгувати по чужим думкам якихось там сказочних аналітиків ))
навіть навпаки - торгувати по чужим ідеям це признак зеленості ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:50

  vkstsk написав:
  Кучинелли написав:Ты извини, если ты не знаешь, кто такие ДЖ,Ильюха, Армен,Хамаха...то ничего страшного и зазорного конечно нету.Но это однозначно говорит о том. что ты "зелёный" и не имеешь достаточного опыта, т к все занимающиеся криптой хотя бы несколько последних лет, прекрасно знают этих персонажей.

мати досвід не дорівнює торгувати по чужим думкам якихось там сказочних аналітиків ))
навіть навпаки - торгувати по чужим ідеям це признак зеленості ))


- как это относится к моему посту :?:
- в чём противоречие с моим написанным, где призыв торговать по чужим идеям :?:
ПС ты скорее всего конечно относишься к зелёным, раз тебя задело.Так вот повторю тебе и остальным, что наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников, число которых сокращено до заслуживающих внимания, собственный анализ, и уж потом чисто принятие собственного решения.
Надеюсь понятно. :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vkstsk написав:якихось там сказочних аналітиків ))


Да, забыл вот ещё дать ответ на только лишь эту фразу...
Каких ты НЕ сказочных аналитиков можешь противопоставить?И если таковые есть, то в чём их заслуги?Перечисленные персонажи начали торговать до появления современного крипторынка на других площадках и инструментах, имеют опыт уже не лет, а десятилетий.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:10

  Кучинелли написав:наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников

і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом ))
про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо?
той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки ))
vkstsk
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  #<1 ... 3196319731983199
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