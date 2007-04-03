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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3197319831993200
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:42

  vkstsk написав:
  Кучинелли написав:наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников

і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом ))
про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо?
той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки ))

Ты глупый или притворяешься :?: Главное, что ты "читатель последней страницы".В этом твоя проблема.тут мы неоднократно обсуждали. кто и как делает анализ и кого и что другое учитывает при принятии окончательного решения.Ты это пропустил.Далее, зачем ты свёл ценную и полезную информацию от грамотных людей к видосикам.Ну это же примитивно и поверхностно.В указанных источниках можно взять очень много полезной информации, которую никак не назвать видосиками.Про торговлю молчёк - тоже неправда.Я и никто другой не собираемся тут выкладывать свои сделки.Просто - зачем, для развода вони от таких...Я неоднократно писал, что имею и прибыль и убыль.Иногда и цифры давал...кому не в лень можете энтому товарисчу найти мои достижения :) , мне в лень искать.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:07

  Кучинелли написав:
  чик написав: мещяреков

Мещеряков :)

знаю, на гребаном смарте печатаю - ненавижу. в вайбере и телеге общаюсь голосовыми в основном...
шо думаешь за тезер, не зря подкупаю с 39.8? сегодня па 38.5 чуток, а некоторым и 38.2. снял пару ордерочков, моге па 38 нальют...
з.ы. этот "товарищ" уже в игноре, зачем тебе бесполезные персонажи или мало их повидал на этом форуме :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:20

  Кучинелли написав:Ты глупый или притворяешься

клоун чи протворяєшся - ідеш в ігнор.
тільки заповни один факт - в аналітики йдуть ті хто не вміє торгувати ))
vkstsk
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