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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3197319831993200
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:42

  vkstsk написав:
  Кучинелли написав:наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников

і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом ))
про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо?
той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки ))

Ты глупый или притворяешься :?: Главное, что ты "читатель последней страницы".В этом твоя проблема.тут мы неоднократно обсуждали. кто и как делает анализ и кого и что другое учитывает при принятии окончательного решения.Ты это пропустил.Далее, зачем ты свёл ценную и полезную информацию от грамотных людей к видосикам.Ну это же примитивно и поверхностно.В указанных источниках можно взять очень много полезной информации, которую никак не назвать видосиками.Про торговлю молчёк - тоже неправда.Я и никто другой не собираемся тут выкладывать свои сделки.Просто - зачем, для развода вони от таких...Я неоднократно писал, что имею и прибыль и убыль.Иногда и цифры давал...кому не в лень можете энтому товарисчу найти мои достижения :) , мне в лень искать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:07

  Кучинелли написав:
  чик написав: мещяреков

Мещеряков :)

знаю, на гребаном смарте печатаю - ненавижу. в вайбере и телеге общаюсь голосовыми в основном...
шо думаешь за тезер, не зря подкупаю с 39.8? сегодня па 38.5 чуток, а некоторым и 38.2. снял пару ордерочков, моге па 38 нальют...
з.ы. этот "товарищ" уже в игноре, зачем тебе бесполезные персонажи или мало их повидал на этом форуме :lol:
чик
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:20

  Кучинелли написав:Ты глупый или притворяешься

клоун чи протворяєшся - ідеш в ігнор.
тільки заповни один факт - в аналітики йдуть ті хто не вміє торгувати ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:42

vkstsk
Эх, как я старался и редактировал тебе ответы, чтобы смягчить и не обидеть.не получилось, хотя это самые мягкие варианты.Да я бы тебя хоть и на руках поносил бы и не ронял бы даже.Ну не хочешь, да и ладно.
ПС типичный знаток - выскочка из за угла, прочитавший где то пару статей про крипту.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:шо думаешь за тезер, не зря подкупаю с 39.8? сегодня па 38.5 чуток, а некоторым и 38.2. снял пару ордерочков, моге па 38 нальют...


Тут не знаю, дело случая.Биток то поднялся не так давно, тезер вниз соотв.Если бы падение было сильное, то наоборот.Я пока не сдаю.В целом рано - поздно будет паритет, поэтому лучше брать. пока дают дёшево.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:10

  Кучинелли написав:ПС типичный знаток - выскочка из за угла, прочитавший где то пару статей про крипту.

звідки ти знаєш що я читав і чи читав взагалі щось?
опять же - про досвід торговлі ні слова ))
дійсно типовий клоун.
vkstsk
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