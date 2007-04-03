Додано: Суб 11 лют, 2023 16:42

vkstsk написав: Кучинелли написав: наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников наилучшим вариантом торговли является анализ многих источников

і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом ))

про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо?

той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки )) і все одно сказочки аналітиків в тебе ПЕРЕД власним аналізом ))про безпосередню практику торгівлі взагалі молчок!!! надіюсь понятно що це важливо?той хто якість там відосіки не дивиться, той зелений - це вже власне твої байки ))

Ты глупый или притворяешьсяГлавное, что ты "читатель последней страницы".В этом твоя проблема.тут мы неоднократно обсуждали. кто и как делает анализ и кого и что другое учитывает при принятии окончательного решения.Ты это пропустил.Далее, зачем ты свёл ценную и полезную информацию от грамотных людей к видосикам.Ну это же примитивно и поверхностно.В указанных источниках можно взять очень много полезной информации, которую никак не назвать видосиками.Про торговлю молчёк - тоже неправда.Я и никто другой не собираемся тут выкладывать свои сделки.Просто - зачем, для развода вони от таких...Я неоднократно писал, что имею и прибыль и убыль.Иногда и цифры давал...кому не в лень можете энтому товарисчу найти мои достижения, мне в лень искать.