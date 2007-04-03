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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3198319932003201
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:Не стоит извинений, я и правда "зеленый" - влился в сентябре только. Никогда не думал,что так все повернется. Так как по иронии судьбы у меня теперь куча свободного времени -уже погрузился по самые-самые...и в закрытом клубе побывать успел(бесполезном на 90%),и пересмотреть всё и вся и уже немного научился фильтровать.Благо на данном форуме уже более 15 лет,пообтесался. Из вышеперечисленных, еще не уверен, что понимаю кто есть Армен. С остальными уже знаком и не только.


Приятно общаться с нормальным человеком.Я реально часто могу нагрубить, за тоже 15 лет на форуме закалился в ругани.Но в крипте в марте я буду 6 лет и уже много и слил и заработал.поэтому могу что то сказать большее. чем многие.Армен Геворкян - это один из старейших блогеров - трейдеров с огромным стажем.Когда их ещё пачками не было. он вещал и очень неплохо по ситуации.выделяется из всех крайней культурой. доброжелательностью.аналитика не всегда попадает в точку, но это у всех.прижелании по имени ищется на ютубе.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:26

  Rack написав:
  чик написав:Кучинелли
тезер держу, просто пока отменил несколько ордеров на биток па 10-9т. чтобы был фиат на откуп па 38-35.

Через WB откупаеш? Не хочу быть навязчивым, но хочется быстрее разобраться во всех вариантах, а здесь, похоже адекватный контингент, можно делится - "фотографии" ваши давно примелькались и заслуживают доверия :)

Он откупает на отечественной бирже.тезер за гривну можно купить на куне, БТС - трейд, и на Бинансе также.
Кучинелли
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Повідомлень: 1453
З нами з: 30.11.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 522 раз.
 
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  #<1 ... 3198319932003201
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