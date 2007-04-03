Rack написав:Не стоит извинений, я и правда "зеленый" - влился в сентябре только. Никогда не думал,что так все повернется. Так как по иронии судьбы у меня теперь куча свободного времени -уже погрузился по самые-самые...и в закрытом клубе побывать успел(бесполезном на 90%),и пересмотреть всё и вся и уже немного научился фильтровать.Благо на данном форуме уже более 15 лет,пообтесался. Из вышеперечисленных, еще не уверен, что понимаю кто есть Армен. С остальными уже знаком и не только.
Приятно общаться с нормальным человеком.Я реально часто могу нагрубить, за тоже 15 лет на форуме закалился в ругани.Но в крипте в марте я буду 6 лет и уже много и слил и заработал.поэтому могу что то сказать большее. чем многие.Армен Геворкян - это один из старейших блогеров - трейдеров с огромным стажем.Когда их ещё пачками не было. он вещал и очень неплохо по ситуации.выделяется из всех крайней культурой. доброжелательностью.аналитика не всегда попадает в точку, но это у всех.прижелании по имени ищется на ютубе.
чик написав:Кучинелли тезер держу, просто пока отменил несколько ордеров на биток па 10-9т. чтобы был фиат на откуп па 38-35.
Через WB откупаеш? Не хочу быть навязчивым, но хочется быстрее разобраться во всех вариантах, а здесь, похоже адекватный контингент, можно делится - "фотографии" ваши давно примелькались и заслуживают доверия
Он откупает на отечественной бирже.тезер за гривну можно купить на куне, БТС - трейд, и на Бинансе также.
Кучинелли Да, вчера уже сам нашел Геворкяна - что интересно - просмотрел его видео 3х дневной давности - и его прогнозы, сделанные там, уже частично отработали! Однозначно стоит слушать/смотреть. ЗЫ правда был курьез - первый сайт на который меня кинуло по поиску- выдавал вот такое:
Rack на бтс вчера кто-то слил до 38,2 сегодня уже наоткуп стоит 39.7. там надо тупо ставить ордер и ждать. я рано начал, но там хрен угадаешь, как повезёт. на лоях и биток сливали до 14т ликвидности нет и иногда пробивает. всего пару крупных ботов и перекидщики. быстро адаптируются и выставляют крупные ордера не 10-40т.баксов. держу там малые суммы и жду...