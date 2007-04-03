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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3198319932003201
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:Не стоит извинений, я и правда "зеленый" - влился в сентябре только. Никогда не думал,что так все повернется. Так как по иронии судьбы у меня теперь куча свободного времени -уже погрузился по самые-самые...и в закрытом клубе побывать успел(бесполезном на 90%),и пересмотреть всё и вся и уже немного научился фильтровать.Благо на данном форуме уже более 15 лет,пообтесался. Из вышеперечисленных, еще не уверен, что понимаю кто есть Армен. С остальными уже знаком и не только.


Приятно общаться с нормальным человеком.Я реально часто могу нагрубить, за тоже 15 лет на форуме закалился в ругани.Но в крипте в марте я буду 6 лет и уже много и слил и заработал.поэтому могу что то сказать большее. чем многие.Армен Геворкян - это один из старейших блогеров - трейдеров с огромным стажем.Когда их ещё пачками не было. он вещал и очень неплохо по ситуации.выделяется из всех крайней культурой. доброжелательностью.аналитика не всегда попадает в точку, но это у всех.прижелании по имени ищется на ютубе.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:26

  Rack написав:
  чик написав:Кучинелли
тезер держу, просто пока отменил несколько ордеров на биток па 10-9т. чтобы был фиат на откуп па 38-35.

Через WB откупаеш? Не хочу быть навязчивым, но хочется быстрее разобраться во всех вариантах, а здесь, похоже адекватный контингент, можно делится - "фотографии" ваши давно примелькались и заслуживают доверия :)

Он откупает на отечественной бирже.тезер за гривну можно купить на куне, БТС - трейд, и на Бинансе также.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:36

  Кучинелли написав:vkstsk
Я думал, что ты уже сдрыс...Скажи, чё ты хочешь.

як завжди - ти щось не те собі подумав.
я хочу щоб ти не дурив людей розказуючи сказочки що можна торгувати криптою по відосикам ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vkstsk написав:можна торгувати криптою по відосикам
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как скачать картинку с сайта через код
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:17

Кучинелли Да, вчера уже сам нашел Геворкяна - что интересно - просмотрел его видео 3х дневной давности - и его прогнозы, сделанные там, уже частично отработали! Однозначно стоит слушать/смотреть.
ЗЫ правда был курьез - первый сайт на который меня кинуло по поиску- выдавал вот такое:
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Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:18

  Кучинелли написав:Он откупает на отечественной бирже.тезер за гривну можно купить на куне, БТС - трейд, и на Бинансе также.


Так я и имел ввиду ВайтБит - Укр. биржу. - но там ниже 39.5 не наблюдал пока
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:46

Rack
на бтс вчера кто-то слил до 38,2 сегодня уже наоткуп стоит 39.7. там надо тупо ставить ордер и ждать. я рано начал, но там хрен угадаешь, как повезёт. на лоях и биток сливали до 14т ликвидности нет и иногда пробивает. всего пару крупных ботов и перекидщики. быстро адаптируются и выставляют крупные ордера на 10-40т.баксов. держу там малые суммы и жду... когда вверх попёрли частично слил купленное па 37.5 па 41.8 - дело случая. дорого, кроме тезера ничего не продашь - биржа старая и стрёмно.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:45

  Rack написав:
  Кучинелли написав:Он откупает на отечественной бирже.тезер за гривну можно купить на куне, БТС - трейд, и на Бинансе также.


Так я и имел ввиду ВайтБит - Укр. биржу. - но там ниже 39.5 не наблюдал пока

ВБ - биржа с украинскими корнями, не путать с украинской.Вот Куна исконно украинская.

Ну собственно, вот их 4шт.больше не знаю.Я предпочитаю П2П на Бинансе.Но Чик прав. на БТС - тейд бывают сильные перекосы, можно подсуетиться и хорошо заработать.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Нед 12 лют, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:46

  Rack написав:Кучинелли Да, вчера уже сам нашел Геворкяна - что интересно - просмотрел его видео 3х дневной давности - и его прогнозы, сделанные там, уже частично отработали! Однозначно стоит слушать/смотреть.
ЗЫ правда был курьез - первый сайт на который меня кинуло по поиску- выдавал вот такое:
Зображення

Может конкуренты замутили...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:47

  vkstsk написав:
  Кучинелли написав:vkstsk
Я думал, что ты уже сдрыс...Скажи, чё ты хочешь.

як завжди - ти щось не те собі подумав.
я хочу щоб ти не дурив людей розказуючи сказочки що можна торгувати криптою по відосикам ))


Я второй раз спрашиваю - где я сказал, что можно торговать по видео :?:
Модераторы , уберите этого тупоголового засирателя темы.
Кучинелли
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  #<1 ... 3198319932003201
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