Додано: Суб 11 лют, 2023 23:22

Rack написав: Не стоит извинений, я и правда "зеленый" - влился в сентябре только. Никогда не думал,что так все повернется. Так как по иронии судьбы у меня теперь куча свободного времени -уже погрузился по самые-самые...и в закрытом клубе побывать успел(бесполезном на 90%),и пересмотреть всё и вся и уже немного научился фильтровать.Благо на данном форуме уже более 15 лет,пообтесался. Из вышеперечисленных, еще не уверен, что понимаю кто есть Армен. С остальными уже знаком и не только. Не стоит извинений, я и правда "зеленый" - влился в сентябре только. Никогда не думал,что так все повернется. Так как по иронии судьбы у меня теперь куча свободного времени -уже погрузился по самые-самые...и в закрытом клубе побывать успел(бесполезном на 90%),и пересмотреть всё и вся и уже немного научился фильтровать.Благо на данном форуме уже более 15 лет,пообтесался. Из вышеперечисленных, еще не уверен, что понимаю кто есть Армен. С остальными уже знаком и не только.

Приятно общаться с нормальным человеком.Я реально часто могу нагрубить, за тоже 15 лет на форуме закалился в ругани.Но в крипте в марте я буду 6 лет и уже много и слил и заработал.поэтому могу что то сказать большее. чем многие.Армен Геворкян - это один из старейших блогеров - трейдеров с огромным стажем.Когда их ещё пачками не было. он вещал и очень неплохо по ситуации.выделяется из всех крайней культурой. доброжелательностью.аналитика не всегда попадает в точку, но это у всех.прижелании по имени ищется на ютубе.