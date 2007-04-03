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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:04
Если дед ещё так пофлэтит недельку-две, все топовые альты отработают
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phantom_systems
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:15
Угуу, жду када Луна пульнет на 6..9 )
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Amethyst
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Ірина_
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