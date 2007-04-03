|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как завтрашние новости повлияют на рынок?
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?
Додано: Вів 14 лют, 2023 19:13
Из за наезда амер органов на BUSD и фирму его печатающую.Подробно можешь гуглануть...
Пока кажется, что спец вброс и последствий не будет.Но собиратели сенсаций уже трубят, что Бинансу капут и соотв всему крипторынку тоже.Короче. по примеру Тезер Wawes Luna и подобных , мы должны понимать, что эти стейблкоины всегда могут принести проблемы.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|