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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3199320032013202
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как завтрашние новости повлияют на рынок?
alex636
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:52

alex636 как и сегодняшние, видимо.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:13

  чик написав:шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?

Из за наезда амер органов на BUSD и фирму его печатающую.Подробно можешь гуглануть...
Пока кажется, что спец вброс и последствий не будет.Но собиратели сенсаций уже трубят, что Бинансу капут и соотв всему крипторынку тоже.Короче. по примеру Тезер Wawes Luna и подобных , мы должны понимать, что эти стейблкоины всегда могут принести проблемы.
Кучинелли
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  #<1 ... 3199320032013202
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