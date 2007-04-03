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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:45
Как завтрашние новости повлияют на рынок?
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alex636
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:52
alex636 как и сегодняшние, видимо.
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Rack
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:56
шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?
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чик
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Додано: Вів 14 лют, 2023 19:13
чик написав:
шо с криптой происходит, почему такой рассихрон с фондой? из за траблов с биржами?
Из за наезда амер органов на BUSD и фирму его печатающую.Подробно можешь гуглануть...
Пока кажется, что спец вброс и последствий не будет.Но собиратели сенсаций уже трубят, что Бинансу капут и соотв всему крипторынку тоже.Короче. по примеру Тезер Wawes Luna и подобных , мы должны понимать, что эти стейблкоины всегда могут принести проблемы.
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Кучинелли
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Додано: Сер 15 лют, 2023 11:56
чик написав:
https://youtu.be/RBHldI6GBzA - это ташник и наберите в ютубе трейдер илья мещяреков.
2 рашисти, в одного в нікові слово "вагнер" ...
Ви серйозно це дивитесь?
з.і. користі від цієї гілки значно більше, ніж від таких "аналітиків"!
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V2
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